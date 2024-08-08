Мать и дочь лишили квартиры и удерживали в рабстве в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении двух женщин их знакомой, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Выяснилось, что на протяжении более чем 2,5 года жительница деревни Першино Раменского округа удерживала в своем частном доме мать и дочь. Собственница жилья создала условия, при которых потерпевшие не могли свободно покидать дом, кроме того, она принуждала их бесплатно работать на ферме.

В 2022 году женщина обманным путем вынудила мать и дочь переоформить их квартиру в Москве на себя.

Уголовно дело возбуждено по трем статьям «Мошенничество», «Использование рабского труда» и «Незаконное удержание».

Ранее сообщалось, что в Можайске мужчина зарезал тестя.