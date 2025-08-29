Мать из Новосибирска рассказала о похищении дочери бабушкой

Жительница Новосибирска обратилась к СМИ, сообщив о похищении ее дочери собственной матерью. Об этом инциденте пишет портал KP.RU.

Согласно информации издания, исчезновение пятилетней девочки и ее бабушки произошло более месяца назад, с тех пор они не выходили на связь. Правоохранительные органы начали расследование в рамках возбужденного уголовного дела.

Лишь спустя месяц было установлено, что бабушка с внучкой находятся в 200 километрах от Новосибирска. Выяснилось, что бабушка преднамеренно увезла ребенка и удерживала его, злоупотребляя доверием. Более того, она не поддерживала связь с матерью девочки, которая узнала о местонахождении дочери от представителей Следственного комитета.

«Бывшая свекровь не планирует мне отдавать дочку», – рассказала женщина.

Известно, что родители девочки находятся в разводе. По информации издания, отец проявлял насилие в отношении супруги и ребенка. Суд ранее определил место жительства ребенка с отцом.

После того как стало известно о жестоком обращении, мужчину заключили под стражу. Мать девочки поехала за ней, но не обнаружила ее дома. Женщина обратилась в суд с иском об определении места жительства ребенка с ней.

