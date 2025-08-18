Пенсионерка провела двое суток в лесу под Екатеринбургом без еды и воды

В районе Горного Щита поисковая группа обнаружила пожилую женщину, которая провела в лесу двое суток, потерявшись. Наталья Владимировна отправилась в лес собирать ягоды и не смогла вернуться домой. Ей удалось сообщить своим близким о том, что она заблудилась, но вскоре телефон разрядился, сообщил портал «Е1».

Как пишет издание, у пенсионерки не было с собой ни провизии, ни питьевой воды. Родственники своими силами пытались найти ее в течение суток, прежде чем обратиться за помощью к отряду «ЛизаАлерт».

Представители отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что поиски проходили по скользкой и грязной глинистой дороге. Они каждые 50 м выкрикивали имя пропавшей, но не получали ответа. Уже собирались углубиться в лес, когда внук Натальи Владимировны заметил силуэт на повороте дороги. К всеобщему удивлению, это действительно оказалась она.

Поисковики поспешили к ней и увидели, что она сильно напугана, истощена и не реагирует на происходящее. Как выяснилось, все это время она не спала, пытаясь найти дорогу к садоводческому товариществу.

Самостоятельно передвигаться пенсионерка уже не могла, а из-за размытой дороги транспорт не мог проехать вглубь леса.

Волонтеры поделились, что поисковики и родственники, сменяя друг друга, несли ее на носилках. Чтобы не дать уставшей и замерзшей женщине заснуть, они всю дорогу поддерживали с ней разговор и даже пели песни.

Госпитализация не понадобилась, Наталью Владимировну отогрели, и сейчас она находится дома в кругу семьи.

