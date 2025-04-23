Мать избавилась от ребенка в движущемся поезде в Казахстане
В Казахстане женщина выбросила новорожденного ребенка из окна поезда
Фото: [unsplash.com]
В Казахстане произошла трагедия: молодая мать избавилась от своего новорожденного ребенка, выбросив его из окна движущегося поезда. Младенца не удалось спасти, сообщил «Криминальный Казахстан».
Согласно полученным данным, инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда — Астана. Женщина родила ребенка прямо в вагоне, а затем выбросила его в окно. Об этом стало известно лишь после того, как проводник обнаружил следы крови в туалетной комнате.
Кровавые следы привели к одному из купе, где и находилась роженица. Постельное белье в купе также было в крови. Женщина призналась в содеянном, что позволило обнаружить местонахождение младенца. Несмотря на оперативные поиски, ребенок скончался.
В настоящее время ведется следствие по данному факту. Источник не сообщает, была ли задержана мать погибшего ребенка.
Ранее сообщалось, что в Москве ребенок чуть не задохнулся из-за наклейки.