Мать избавилась от ребенка в движущемся поезде в Казахстане

В Казахстане произошла трагедия: молодая мать избавилась от своего новорожденного ребенка, выбросив его из окна движущегося поезда. Младенца не удалось спасти, сообщил «Криминальный Казахстан».

Согласно полученным данным, инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда — Астана. Женщина родила ребенка прямо в вагоне, а затем выбросила его в окно. Об этом стало известно лишь после того, как проводник обнаружил следы крови в туалетной комнате.

Кровавые следы привели к одному из купе, где и находилась роженица. Постельное белье в купе также было в крови. Женщина призналась в содеянном, что позволило обнаружить местонахождение младенца. Несмотря на оперативные поиски, ребенок скончался.

В настоящее время ведется следствие по данному факту. Источник не сообщает, была ли задержана мать погибшего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок чуть не задохнулся из-за наклейки.