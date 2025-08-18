Мать избивала семилетнюю дочь и получила четыре года тюрьмы

В Камчатском крае суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, признав ее виновной в истязании своей семилетней дочери. Согласно информации, предоставленной региональным управлением Следственного комитета России (СКР) изданию «Лента.ру», женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Следствие установило, что в период с марта по сентябрь 2023 года мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала и унижала своего ребенка.

Помимо этого, она пренебрегала своими обязанностями по уходу за дочерью, оставляя ее без присмотра, питания и необходимой заботы о развитии. Не выдержав жестокого обращения, девочка была вынуждена сбежать из дома через окно. В настоящее время ребенок находится под опекой.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, связанных с истязанием несовершеннолетнего и ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

