Мать покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук сообщила о полученных угрозах

Анна Ковальчук, мать украинской модели Марии Ковальчук, получившей серьезные травмы в Дубае, заявила о поступающих в ее адрес угрозах. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Кровавая барыня», опубликовавшем соответствующую видеозапись.

По словам родительницы манекенщицы, она получила в Telegram сообщение, которое исчезает через некоторое время, с текстом угрожающего характера. В сообщении говорилось, что ее найдут даже в Норвегии, намекая на излишнюю откровенность. Женщина призналась, что пережила серьезный шок и испытывает беспокойство за благополучие своего престарелого отца и всей семьи.

Анна Ковальчук полагает, что к отправке угроз причастны те, кто несет ответственность за увечья, нанесенные ее дочери. Она подчеркнула, что не знает, что это за люди, которые располагают огромными средствами и для которых деньги являются единственной мерой всего, в результате чего они лишены человечности. Ковальчук отметила, что ей страшно. В заключение она добавила, что обратилась в полицию Норвегии в связи с полученными угрозами.

Ранее сообщалось, что искалеченная в Дубае модель раскрыла доходы на OnlyFans в интервью Собчак.