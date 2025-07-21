Искалеченная в Дубае модель раскрыла доходы на OnlyFans в интервью Собчак

Мария Ковальчук, украинская модель, обнаруженная с увечьями в Дубае, поделилась информацией о своих доходах на OnlyFans. В интервью Ксении Собчак для программы «Осторожно, Собчак» на YouTube она прокомментировала этот аспект своей деятельности.