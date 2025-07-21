Искалеченная в Дубае модель раскрыла доходы на OnlyFans в интервью Собчак
Искалеченная в Дубае модель заявила, что зарабатывала на OnlyFans около 200 тыс.
Фото: [unsplash.com]
Мария Ковальчук, украинская модель, обнаруженная с увечьями в Дубае, поделилась информацией о своих доходах на OnlyFans. В интервью Ксении Собчак для программы «Осторожно, Собчак» на YouTube она прокомментировала этот аспект своей деятельности.
Ковальчук откровенно заявила, что основной причиной создания аккаунта на платформе с эротическим контентом была финансовая выгода.
«Мне в целом нравится снимать контент, но, естественно, такие страницы мне нужны были ради заработка», — пояснила Ковальчук.
Она также уточнила, что ее заработок на OnlyFans составлял примерно $2-3 тыс. (что эквивалентно 156-234 тыс. руб. по текущему курсу).
Ранее сообщалось, что модель Ковальчук раскрыла детали происшествия в Дубае.