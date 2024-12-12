Мать рассорившего СК и Кадырова подростка Мурдиева попросила о честном следствии

Мать несовершеннолетнего Муслима Мурдиева, из-за которого Кадыров рассорился со Следственным комитетом, обратилась к Александру Бастрыкину и попросила его о проведении честного следствия. Об этом сообщило издание Ura.ru.

В отношении Муслима Мурдиева ведется расследование. Его обвинили в применении насилия, которое осуществлялось группой лиц по предварительному сговору. По ходу данного дела правоохранителей уже критиковал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. Теперь же следователей обвинила в фальсификации данных мать обвиняемого.

«Нами было заявлено ходатайств, заявлений и жалоб более 700 раз — ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении», — указала она в своем письменном обращении к Александру Бастрыкину, главе СК РФ.

По ее утверждению, следствие умышленно скрыло из дела записи с камер видеонаблюдения. Она также утверждает, что это ее сыну угрожали ножом и это слышно на видеозаписи. Женщина попросила Бастрыкина, чтобы процесс следствия был честным.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал от своих подчиненных предоставить ему доклад по делу об избиении школьника в Улан-Удэ. Там в школе №19 отмечены неоднократные случаи истязания несовершеннолетнего, что подтверждается видеозаписями.