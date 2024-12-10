СК: Бастрыкину представят доклад об избиении школьника в Улан-Удэ

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, дал распоряжение предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением мальчика в школе города Улан-Удэ.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в местных социальных сетях распространилось видео, на котором подростки дерутся с использованием ремней. Один из участников после удара теряет сознание.

Это не первый случай агрессивного поведения по отношению к этому подростку, имеются и другие видеозаписи. В результате инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по факту истязания.

Глава СК России поручил Евгению Лагацкому, исполняющему обязанности руководителя Следственного управления, предоставить отчет о ходе расследования и выясненных фактах.

В управлении образования Улан-Удэ сообщили, что инцидент произошел в школе №19. Началось расследование, происшествием также занимаются полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее Бастрыкин проинформировал, что бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова получила взяток более чем на 170 млн руб.