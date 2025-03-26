Здание с вестибюлем метро в Петербурге сменило владельца

Компания «Независимая финансовая группа», контролируемая Андреем Фоменко, владельцем петербургской сети бизнес-центров «Сенатор», приобрела торговый центр, интегрированный со станцией метро «Адмиралтейская». Об этом сообщил «Деловой Петербург», ссылаясь на информацию из Росреестра. Регистрация сделки состоялась 21 марта.

Продавцом здания площадью около 10 тыс. кв. м, расположенного на Малой Морской улице, 4к1, выступила компания «Петро Мир», имеющая отношение к миллиардеру Михаилу Мирилашвили.

Дмитрий Золин, управляющий директор сети «Сенатор», подтвердил изданию факт приобретения, отметив, что оформление сделки еще не завершено.

Детали стоимости сделки не разглашаются. Эксперты оценивают ее примерно в 1,5 млрд руб. Ключевыми арендаторами ТЦ «Адмирал» являются Familia, Sunlight, «Л'Этуаль», музей «Петровская акватория», фитнес-центр и коворкинг.

Пятиэтажный торговый центр, где размещен вестибюль «Адмиралтейской», был построен в 2011 году. Для строительства выхода из метро старое жилое здание на Малой Морской было снесено, а на его месте возведено новое, с сохранением архитектурного стиля фасадов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ужесточили контроль за курьерами-мигрантами.