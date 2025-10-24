Глава Красногорска проведал пострадавшего от дрона мальчика Богдана в Центре имени Рошаля

Глава Красногорска Дмитрий Волков лично посетил медицинские учреждения, где находятся пациенты, пострадавшие в результате падения беспилотного летательного аппарата на жилой дом. Визиты прошли в Детском клиническом центре имени Рошаля и Красногорской городской больнице, сообщил он в своем официальном телеграм-канале.

В центре имени Рошаля глава муниципалитета навестил мальчика Богдана, которого сопровождает бабушка. Отмечается, что ребенок, несмотря на произошедшее, держится стойко и уже проявляет интерес к школьным занятиям.

В Красногорской больнице мэр пообщался с пострадавшими взрослыми. В частности, матери одного из детей, Юлии, он передал приветствие от сына и показал видео с мальчиком. По словам Волкова, все пациенты находятся в сознании, врачи делают все возможное для их восстановления, а медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Глава городского округа заверил, что администрация окажет всестороннюю поддержку всем пострадавшим, включая предоставление временного жилья и организацию ремонтных работ в поврежденных квартирах.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Воробьев пообещал помочь жертвам атаки на жилой дом.