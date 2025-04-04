Мать убила своего пятилетнего сына в Казани

В Казани 27-летняя женщина подозревается в убийстве собственного сына. Информацию об этом предоставили в Следственном комитете республики.

Труп пятилетнего ребенка с многочисленными ранами был найден в квартире жилого дома на улице Фучика утром 4 апреля.

Как пишет телеграм-канал «112», орудием убийства могли быть ножницы. В связи с произошедшим Следственный комитет инициировал уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего.

Сообщается, что подозреваемая находится в неадекватном состоянии, что, предположительно, и могло спровоцировать столь жестокое преступление.

Ранее сообщалось, что трое мужчин на видео пытались зарезать и сжечь 41-летнего жителя Владивостока.