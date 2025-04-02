Трое мужчин на видео пытались зарезать и сжечь 41-летнего жителя Владивостока

Сотрудники полиции занимаются выяснением личностей злоумышленников, которые совершили нападение на 41-летнего жителя Владивостока на местном рынке. В результате нападения мужчина получил ножевые ранения, а также был избит и подожжен. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В социальных сетях накануне появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлено, как трое мужчин совершают нападение на четвертого. Они наносят ему удары, поджигают, и в завершение один из нападавших наносит удар ножом в спину своей жертве.

«В дежурную часть поступило сообщение охранника рынка, расположенного на улице Адмирала Юмашева, который сообщил о том, что при просмотре записи камеры видеонаблюдения увидел лежащего на земле мужчину с ножевыми ранениями. Установлено, что трое неизвестных граждан нанесли ножевые ранения 41-летнему жителю Владивостока», — приводится в сообщении краевой полиции.

По имеющимся данным, мужчина в данный момент находится в больнице под наблюдением врачей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента. Устанавливается личность нападавших.

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