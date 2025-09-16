Мать уложила младенца со старшим ребенком и стала виновницей гибели малышки на Сахалине

В Тымовском районном суде завершилось рассмотрение дела о трагической смерти новорожденного ребенка, в результате которого мать девочки была признана виновной.

Согласно материалам судебного разбирательства, женщина, будучи осведомленной о риске совместного сна младенцев и старших детей, пренебрегла этой мерой предосторожности, уложив свою новорожденную дочь на одну кровать с ее маленькой сестрой. Сама мать удалилась в другую комнату для сна.

Впоследствии, вернувшись в детскую, она обнаружила, что старшая дочь, не просыпаясь, повернулась во сне и оказалась ягодицами на лице младенца, тем самым лишив его возможности дышать. Младшая девочка к тому моменту уже не проявляла признаков жизни.

Мать незамедлительно приступила к проведению сердечно-легочной реанимации, однако ее усилия не увенчались успехом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

Суд пришел к выводу, что небрежность матери в исполнении своих родительских обязанностей явилась непосредственной причиной наступления смерти ребенка от удушения.

Подсудимая полностью признала свою вину в случившемся.

В результате, Тымовский районный суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина из Долинского района убил свою пожилую мать.