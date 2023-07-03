Матери с ребенком, имевшим симптомы отравления, помогли сотрудники подмосковной Госавтоинспекции
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Встревоженной женщине с семимесячным ребенком помогли инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Сергей Ярославцев и Илья Блиненков.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов находились на маршруте патрулирования в районе 45-го километра Ярославского шоссе в Пушкинском городском округе. Недалеко от них остановился автомобиль, водитель которого направился к полицейским.
Мужчина попросил помощи, так как у малыша прослеживаются симптомы сильного обезвоживания. При этом родители переживали, что не успеют вовремя доставить ребенка в медицинское учреждение.
Госавтоинспекторы посадили маму и малыша на заднем сиденье служебного автомобиля и оперативно доставили их в медучреждение. Благодаря грамотным и оперативным действиям ребенку оказали своевременную необходимую помощь.
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