Материалы о гибели баскетболиста Яниса Тиммы вернули на допроверку

Материалы по делу о смерти Яниса Тиммы были возвращены следователю для дополнительной проверки, сообщил телеграм-канал Mash. С этим требованием выступила адвокат, нанятая семьей спортсмена.

Родные Яниса убеждены, что к его смерти могли привести обстоятельства, которые склоняли его к самоубийству, либо он стал жертвой убийства. В числе главных подозреваемых фигурируют Анна Седокова и знакомые баскетболиста. Прокурор согласился с просьбой защиты, и теперь следователи Пресненского района Москвы обязаны провести новые проверки.

По словам родственников Тиммы, на предыдущем этапе расследования сотрудники Следственного комитета якобы не рассматривали переписку баскетболиста с его бывшей супругой. Теперь они надеются, что это будет учтено в рамках новой проверки.

Ранее сообщалось, что родные Тиммы потребовали признать его смерть убийством из-за веревки.