Матвийчук: Киев может ударить по Крымскому мосту при помощи мини-подлодок

К вероятности атак со стороны вражеских мини-подлодок стоит отнестись с максимальной серьезностью, так как украинские ВС могут применить их для своих диверсий в Черном море и на Крымском мосту. Соответствующее предупреждение сделал военный аналитик Анатолий Матвийчук в интервью для издания NEWS.ru .

Эксперт отметил, что украинские ВС могут начинить свои мини-подлодки различными торпедами для атаки по Крымскому мосту. Он также выразил опасения по поводу того, что украинские террористы могли бы при помощи тех же лодок подобраться вплотную и вручную заложить заряд на мост.

Матвийчук напомнил, что украинское руководство уже давно мечтало о получении подобных лодок. По предположениям эксперта, Киев может начать использовать их для диверсий, в том числе на газодобывающих платформах РФ, а также объектах российского Черноморского флота.

Накануне сообщалось о том, что сбитый над Воронежем БПЛА ВСУ спровоцировал пожар.