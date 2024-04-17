Над Воронежем сбили вражеский беспилотник: начался сильный пожар

Вечером среды, 17 апреля, в Воронежском области сначала объявлялся режим опасности атаки БПЛА, а потом власти официально сообщили об обнаружении украинского беспилотника самолетного типа, пишет РИА Новости .

Уточняется, что беспилотник сразу был подавлен, но при падении он повредил промышленное здание. СМИ уточняют, что пожар начался в ангаре – там загорелись станки и пиломатериалы. Данные о пожаре поступили в 21:15 в дежурную часть.

На данный момент о пострадавших не сообщается. Пожарные тушат горящий в районе улицы Новосибирской ангар. На место были направлены представители администрации города.

Напомним, ранее мы рассказали, сколько США хотят направить на помочь Украине средств. Речь идет, по предварительным данным, о 61 миллиарде долларов. Подробности читайте в материале.