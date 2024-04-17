Над Воронежем сбили вражеский беспилотник: начался сильный пожар
Фото: [Медиасток.рф]
Вечером среды, 17 апреля, в Воронежском области сначала объявлялся режим опасности атаки БПЛА, а потом власти официально сообщили об обнаружении украинского беспилотника самолетного типа, пишет РИА Новости.
Уточняется, что беспилотник сразу был подавлен, но при падении он повредил промышленное здание. СМИ уточняют, что пожар начался в ангаре – там загорелись станки и пиломатериалы. Данные о пожаре поступили в 21:15 в дежурную часть.
На данный момент о пострадавших не сообщается. Пожарные тушат горящий в районе улицы Новосибирской ангар. На место были направлены представители администрации города.
Напомним, ранее мы рассказали, сколько США хотят направить на помочь Украине средств. Речь идет, по предварительным данным, о 61 миллиарде долларов. Подробности читайте в материале.