МЧС: на Подмосковье в ночь на 13 апреля обрушатся мокрый снег и гололедица

В ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, в Московской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По информации, опубликованной в Telegram-канале ГУ МЧС России по Московской области, прогнозируется выпадение мокрого снега, образование гололедицы и местами сильные осадки.

По информации от столичных экстренных служб, из-за воздействия мощного циклона и его атмосферных фронтов в период с 23:00 12 апреля до 08:00 13 апреля в Московской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега, а также налипание мокрого снега. Температура воздуха будет постепенно понижаться, и к утру 13 апреля может опуститься ниже нуля. На дорогах ожидается гололедица.

«В Московской области ожидаются осадки, местами сильные (снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, гололедица на дорогах», — говорится в сообщении МЧС.

Главное управление МЧС рекомендует жителям и гостям города проявлять бдительность во время пребывания на улице, сохранять самообладание, не терять голову и не поддаваться панике.

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