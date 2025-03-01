В Гидрометцентре назвали регионы РФ, где на следующей неделе будет аномально теплая погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в начале текущего месяца в субъектах РФ, расположенных на северо-западе страны, температура воздуха превысит нормы четыре-шесть градусов выше нормы. Об этом сообщает ТАСС .

Он добавил, что на текущих выходных и в течение всей первой пятидневки марта на севере европейской части РФ прогнозируется весьма теплая погода.

По мнению синоптика, на юге Коми и Архангельской области днем станут наблюдаться положительные значения температуры. Аналогичная ситуация ожидается в северной столице, а также в Ленинградской, Новгородской и Вологодской областях, где днем столбики термометров станут показывать 0-...+5 °С.

Ранее синоптик раскрыл погоду в Москве и Московской области в первые дни марта.