МЧС: на пожарах в Нижегородской области спасли 56 человек, трое погибли

По данным нижегородского МЧС, за неделю, с 30 марта по 5 апреля, в регионе случился 41 пожар. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Если говорить прямо, три человека спасти не удалось — они погибли. При этом сотрудники успели эвакуировать 56 человек, включая семерых детей. Еще один взрослый получил травмы, но остался жив.

Каждый такой случай — всегда трагедия для семей. Но если смотреть сухо на цифры, получается, что пожарные вывели с мест происшествий почти в 19 раз больше людей, чем потеряли. И это единственный плюс в этой мрачной статистике: система эвакуации сработала, детей спасали в первую очередь.

