МЧС: пропавших в горах Сочи двух сноубордистов нашли и передали врачам

Кадры чудесного спасения двух любителей внетрассового катания, оказавшихся под лавиной в Сочи, зафиксированы на видео. Спасатели МЧС благополучно эвакуировали сноубордистов в безопасную зону, сообщили в телеграм-канале ведомства.

По информации ведомства, 38-летний Николай и 34-летний Ярослав были переданы под наблюдение медиков горнолыжного комплекса «Роза Хутор».

До этого стало известно об исчезновении одного спортсмена в горах в результате лавинного схода. Еще два туриста из Краснодара подверглись опасности в той же зоне. Из-за обильных осадков и сильного ветра в районе «Роза Хутор» сохранялась высокая вероятность схода новых лавин. По словам спасенных, с ними был еще один товарищ, связь с которым оборвалась. На данный момент его местонахождение остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что группу туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкессии. 15 туристов находились в Зеленчукском районе вблизи Софийского ущелья на Архызе. Трех человек накрыло лавиной.