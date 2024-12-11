МЧС: пожар в школе Подольска удалось локализовать на 770 квадратах

Экстренным службам удалось локализовать возгорание на 770 квадратных метрах в загоревшейся вечером во вторник, 10 декабря, школе в подмосковном Подольске, сообщили корреспонденту «Подмосковье Сегодня» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, в Подольске Московской области на Февральской улице загорелась школа № 6. Вспыхнувшее пламя в считанные минуты оказалось на кровле горящего здания. По предварительной информации, школа находится последние несколько месяцев на ремонте и уроков в ней не проводится.

В настоящее время продолжается тушение огня.

«В ликвидации огня принимают участие 60 специалистов и 19 единиц специально техники», — сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших в ходе возгорания — к настоящему времени не поступало.