МЧС предупредило москвичей о тумане и изморози ночью 5 февраля

Синоптические службы предупредили о неблагоприятных погодных условиях в столице: в Москве в ночь на 5 февраля ожидается туман с существенным снижением видимости и образование изморози, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

По данным спасательного ведомства со ссылкой на прогноз Росгидромета, ухудшение погодной обстановки прогнозируется начиная примерно с 2:00. Туман местами сократит дальность обзора до 200–700 метров. Неблагоприятные явления сохранятся в ночные часы, утром и в первой половине дня.

В экстренной службе отметили, что такие метеоусловия повышают вероятность происшествий как природного, так и техногенного характера. В первую очередь риски связаны со снижением видимости на дорогах, что может привести к осложнению дорожной обстановки и росту числа аварий. Кроме того, погода способна создать дополнительные сложности при выполнении отдельных видов работ, в том числе на высоте и на строительных площадках.

В МЧС рекомендовали водителям в период тумана придерживаться пониженной скорости, выдерживать увеличенную дистанцию и отказаться от резких маневров — перестроений и обгонов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам советуют обращаться по единым экстренным номерам 101 и 112, а также по телефону доверия столичного главка ведомства.

