Огненная ловушка на путях: пожарные взяли под контроль возгорание пяти цистерн после крушения поезда в Мичуринске

Огненную стихию на железной дороге в Тамбовской области удалось взять под контроль. Спасатели локализовали масштабный пожар, вспыхнувший после схода вагонов грузового поезда с цистернами бензина. Об этом пишет РИА Новости.

Опасный пожар на железной дороге в Мичуринске (Тамбовская область) взят под контроль. После схода вагонов и возгорания бензина пламя охватило пять цистерн. Спасатели сообщили о локализации, что означает остановку распространения огня.

На месте работали в экстремальных условиях 68 человек и 25 единиц техники, включая специальный пожарный поезд. Высокие температуры и характер горючего — бензин — создавали угрозу быстрого распространения пламени и возможных взрывов. Для тушения применялась воздушно-механическая пена, а пожарные лафетные стволы использовались для охлаждения соседних цистерн.

Движение поездов на участке приостановлено. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте. Сейчас силы МЧС завершают ликвидацию открытого горения, чтобы полностью обезопасить место аварии.

Ранее сообщалось о том, что в ТРЦ «Щелковский» в Москве произошло возгорание, эвакуировали 300 человек.