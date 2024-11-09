МЧС предупредило россиян о мошенниках, продающих пожарные извещатели

В некоторых регионах России появились мошенники, которые продают россиянам предметы пожарной безопасности по ценам, завышенным в несколько раз. Об этом рассказало Министерство по чрезвычайным ситуациям, слова его представителей привел ТАСС.

Сотрудники данного ведомства напомнили людям, что они не занимаются продажей людям пожарных извещателей, огнетушителей, а также средств защиты. По этой причине тех, кто представляется работниками МЧС и пытается продать какое-либо оборудование, надо считать мошенниками.

«Уже в нескольких регионах выявлены мошенники, которые ходят по домам и квартирам, сбывают автономные датчики по кратно завышенным ценам, чем в магазинах и маркетплейсах», — указали они.

В МЧС также заявили, что в регионах действуют специальные программы, по которым гражданам, признанными нуждающимися, бесплатно устанавливают средства оповещения о пожаре. В то же время каждый желающий может самостоятельно приобрести извещатель, его стоимость может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от модели.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили за одну неделю только в Нижегородской области порядка 65 млн руб. у своих жертв. Чаще всего аферисты представлялись службой безопасности какого-либо банка, и таким образом заставляли выводить людей деньги на якобы безопасные счета.