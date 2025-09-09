МЧС предупредило: в четверг в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200 м

В Подмосковье в ночь на четверг, 11 сентября, был объявлен «желтый» уровень опасности из-за вероятного возникновения тумана. Об этом проинформировало Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на данные, предоставленные Гидрометцентром России.

В сообщении говорилось, что период действия предупреждения — с 23:00 10 сентября до 8:00 11 сентября. В течение этого времени в некоторых районах области прогнозируется туман, который может снизить видимость до 200 м.

Стоит отметить, что ранее Министерство чрезвычайных ситуаций также предупреждало о возможности образования тумана с видимостью от 200 до 700 м в Московской области в ночь на 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье могут накрыть «радиационные туманы».