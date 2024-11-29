МЧС призвало россиян заранее собрать и держать дома «тревожный чемоданчик»

Всем гражданам России, которые проживают в регионах с возможным появлением природных бедствий, стоит держать дома заранее собранный чемодан с самым необходимым. Такую точку зрения высказали представители Министерства по чрезвычайным ситуациям на своем официальном сайте.

Специальный «тревожный чемодан» стоит держать дома не только тем, кому угрожают стихийные бедствия. Если в регионе есть вероятность внезапного возникновения вооруженного конфликта, то его жителям также стоит задуматься над подобной вещью.

«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях»», — указали в МЧС.

В чемодан надо поместить самые необходимые вещи, суточный запас еды, деньги, документы и хотя бы минимальную аптечку первой помощи. Самые востребованные предметы, которые могут понадобиться внезапно, стоит разместить сверху сумки либо в ее карманах, а на дно надо положить сменную одежду и белье. Все это позволит обладателю такого чемоданчика выжить в случае отсутствия крыши над головой, воды, еды и отопления.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы МЧС России Гурович был освобожден из колонии. Его осудили на 5,5 года лишения свободы за превышение полномочий, но освободили по УДО менее чем через половину этого срока.