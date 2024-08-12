МЧС: радиационный фон на Запорожье соответствует норме

Радиационный фон в Запорожской области на данный момент находится в норме.

Об этом в понедельник, 12 августа, в мессенджере сообщило управление Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) по региону.

«По информации Запорожской АЭС, радиационная обстановка соответствует естественному природному фону: г. Энергодар — 0,12 мкЗв/ч; г. Мелитополь — 0,12 мкЗв/ч; г. Бердянск — 0,11 мкЗв/ч; г. Приморск — 0,12 мкЗв/ч; г. Токмак — 0,15 мкЗв/ч», — говорится в сообщении.

Вечером 11 августа Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), расположенная в Энергодаре, подконтрольном ВС РФ, подверглась атаке со стороны украинской армии. Впервые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине объект получил серьезное повреждение.

В «Росатоме» сообщили, что повреждение получила одна их двух градирен станции. По ней пришлось два удара ВСУ. В результате инцидента возник пожар. Через два часа пожарным удалось потушить огонь.

Удар по станции нанес ударными дронами ВСУ. Российская сторона обвинила Киев в ядерном терроризме. Факт атаки на АЭС признали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что пожар произошел по вине российской стороны.

Ранее сообщалось, что градирня ЗАЭС полностью выгорела после попадания в нее украинских беспилотников.