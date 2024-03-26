МЧС: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгородском районе и в самом Белгороде объявлена ракетная опасность. Информация с предупреждением появилась в аккаунте регионального управления МЧС РФ в соцсетях.

Экстренными службами местным жителям рекомендовано не подходить к окнам и не покидать свои жилища.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — приводится в сообщении.

Напомним, 21 марта ВСУ на протяжении всего дня обстреливали приграничный город Белгородской области Грайворон. В результате обстрелов погибли двое мужчин. Еще два человека получили тяжелые травмы. На следующий день губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при утреннем обстреле Белгорода погиб мирный житель.

Из некоторых районов Белгородской области была организована эвакуация граждан. Детей, которые проживали в особо опасных зонах, вывезли в другие регионы России. Для жителей области также организована выдача продуктов питания.