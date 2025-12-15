МЧС рассматривает версию, что группа на Ослянке разделилась из-за ухудшения видимости

В Пермском крае продолжаются поиски группы из 13 туристов, пропавших на горе Ослянка. Официальные представители экстренных служб высказали предположение о возможной причине инцидента. Потерявшиеся на Ослянке туристы могли разделиться и сбиться с маршрута, сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Денис Говоров.

Он пояснил, что на данный момент спасатели прорабатывают все возможные версии происшествия, учитывая, что группа оценивается как достаточно опытная и подготовленная.

По словам Говорова, ключевым негативным фактором могла стать плохая видимость, из-за которой участники похода могли потерять друг друга из вида и заблудиться. В связи с этим поисковый квадрат будет расширен.

Представитель МЧС выразил надежду на благополучный исход операции: «Они надеются, что все, по словам Говорова, будет хорошо».

Ранее сообщалось, что поисковики запеленговали телефоны группы из 13 человек в Пермском крае.