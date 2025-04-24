МЧС России отправило дополнительные силы на борьбу с огнем в Забайкалье

Для оказания помощи в борьбе с огнем в Забайкальский край оперативно передислоцировали мобильные группы спасателей МЧС из Хабаровска и Красноярска, численностью по 50 человек в каждой. Дополнительно для поддержки наземных сил были направлены два самолета Ил-76, принадлежащие МЧС России.

Согласно данным на вечер 23 апреля, в работах по ликвидации лесных возгораний в регионе принимали участие около 1,4 тыс. человек, и было задействовано 123 единицы различной техники.

ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает, что на 24 апреля в Забайкалье зарегистрировано 36 очагов пожаров, охватывающих территорию приблизительно в 210,8 тыс. га. Помимо этого, зафиксировано еще два пожара на территориях, относящихся к Министерству обороны, с общей площадью около 9 тыс. га.

В то же время в остальных регионах Российской Федерации суммарно зарегистрировано всего девять пожаров, занимающих площадь менее 2 тыс. га.

В связи с критической обстановкой 23 апреля в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. До этого с 7 апреля в регионе действовал режим ЧС регионального уровня.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья за месяц ликвидировали 25 возгораний.