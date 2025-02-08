МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы

В административном здании на востоке столицы, где ранее произошёл пожар, полностью потушили огонь. Об этом сообщает Телеграм-канал МЧС России. В настоящее время пожарные проводят работы по проливу помещений, где произошло возгорание.

Как мы уже сообщали, пожар произошёл в субботу, 8 февраля, в дневное время на втором этаже в здании, которое ранее принадлежало Электрозаводу. По имеющимся сведениям, в этом здании зарегистрировано около двухсот организаций, среди которых можно найти различные курсы, бюро услуг, магазины и сервисные центры.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении столичных экстренных служб.

Там добавили, что для помощи в тушении пожара был задействован пожарный поезд.

По информации, полученной от Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, удалось спасти 90 человек, а ещё 120 — эвакуировать. К ликвидации последствий происшествия привлечено более 60 специалистов и 16 единиц техники.

По данным департамента здравоохранения города Москвы, пятеро пострадавших были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, их жизни ничего не угрожает. Общее число людей, обратившихся за медицинской помощью, увеличилось до 15 человек, из них двое детей.

В главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в Москве было инициировано расследование по факту предоставления услуг, не соответствующих стандартам безопасности.