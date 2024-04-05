МЧС: спасатели в Орске проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва

Местное отделение спасателей вместе с муниципальными службами города Орска проводят работы по укреплению дамбы и устранению ее прорыва. В данный момент из зоны, в которую может продвинуться подтопление, эвакуируются местные жители. Соответствующее заявление сделали представители МЧС России, передает информационное агентство РИА Новости .

Представители ведомства сообщили журналистам о том, что в данный момент на территории города была усилена группировка спасателей, которая вместе с городскими службами укрепляет дамбу и устраняет ее прорыв.

В посте также отмечается, что на месте происшествия ведут работы 2 фронтальных погрузчика и 4 большегруза с грунтом. Спасателями также проводится обход по дворам с последующей эвакуацией жителей из зоны возможного подтопления. Граждан перемещают в пункты временного размещения, уточнили представители.

Накануне поступала информация о том, что более двухсот полицейских работают в зоне подтопления в Орске.