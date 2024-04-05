Больше 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске после прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области вечером пятницы, 5 апреля, произошел прорыв дамбы. На месте происшествия, по данным РИА Новости , работает больше 200 полицейских.

Издание уточняет, что полицейские задействованы в спасательных работах – они помогают сотрудникам МЧС эвакуировать граждан из зоны затопления, а также обеспечивают безопасность дорожного движения. В общем, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка в круглосуточном режиме, в том числе уделяя особое внимание и местам эвакуации граждан.

Напомним, что прорыв дамбы случился в Орске вечером пятницы – дамба защищала город от реки Урал. На данный момент известно, что идет эвакуация Старого города.

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