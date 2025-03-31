МЧС усиливает группировку специалистов в Мьянме после землетрясения

Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям направляет в Мьянму своих специалистов для ликвидации последствий землетрясения. Туда вылетают еще 95 человек. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

МЧС планирует заметно нарастить свою группировку в Мьянме для оказания помощи пострадавшему от землетрясения региону.

«Двумя самолетами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Мьянму убывают 95 специалистов», — указали представители ведомства.

Они подчеркнули, что власти Мьянмы заинтересованы в помощи со стороны РФ. Все те, кто отправляется на пострадавшие районы, снабжены необходимым оборудованием для ведения спасательных работ. В число тех, кто вылетает на помощь, входят кинологи и медицинские работники.

Ранее сообщалось, что общее число жертв мощного землетрясения в Мьянме достигло 2056 человек. Еще 3,9 тыс. человек оказались ранены, 270 граждан до сих пор не могут найти.