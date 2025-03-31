Число жертв мощного землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек
Xinhua: число жертв мощного землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек
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Общее число жертв мощного землетрясения в Мьянме в понедельник, 31 марта, достигло 2 056 человек, сообщает издание Xinhua, ссылаясь на данные госсовета страны.
По данным издания, помимо того, что выросло число жертв, уже стало известно, что 3,9 тыс. человек оказались ранены, еще 270 граждан до сих пор не могут найти. По-прежнему в республике работают и международные спасательные группы, в том числе и представители МЧС России.
Также в российском МЧС отметили, что рассчитывают на отправку медиков из РФ, которые прибыли в город Мандалай, сразу в больницы к пострадавшим от разрушительного землетрясения.
По словам руководителя сводного отряда МЧС России Сергея Воронцова, медикам надо понять, кому и какая помощь необходима, это важно для того, чтобы тяжелораненых не привозили в аэромобильный госпиталь. Напомним, ранее в Мьянме был объявлен траур по жертвам землетрясения.