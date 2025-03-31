Число жертв мощного землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек

По данным издания, помимо того, что выросло число жертв, уже стало известно, что 3,9 тыс. человек оказались ранены, еще 270 граждан до сих пор не могут найти. По-прежнему в республике работают и международные спасательные группы, в том числе и представители МЧС России.

Также в российском МЧС отметили, что рассчитывают на отправку медиков из РФ, которые прибыли в город Мандалай, сразу в больницы к пострадавшим от разрушительного землетрясения.

По словам руководителя сводного отряда МЧС России Сергея Воронцова, медикам надо понять, кому и какая помощь необходима, это важно для того, чтобы тяжелораненых не привозили в аэромобильный госпиталь. Напомним, ранее в Мьянме был объявлен траур по жертвам землетрясения.