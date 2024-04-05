МЧС: весеннее половодье в Подмосковье почти завершено

Весеннее половодье в столичном регионе почти завершилось, сообщил начальник главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России Александр Лекомцев. Его слова приводит «Интерфакс» .

Он отметил, что ситуацию с паводком в Москве и Московской области можно назвать стабильной, никаких ЧС не прогнозируется.

В зоне риска, по данным Александра Лекомцева, остаются несколько российских регионов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, а также Краснодарский край.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в регионе во время весеннего паводка.