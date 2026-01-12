Медик вызвал полицию: Как в Уссурийске задержали женщину, атаковавшую машину и водителя скорой

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Ушакова. По данным правоохранительных органов, женщина подошла к водителю припаркованного автомобиля скорой помощи и стала агрессивно выяснять, к кому именно приехали медики. Получив отказ раскрывать конфиденциальную информацию, она перешла к физическому насилию: напала на водителя, а затем нанесла повреждения служебному транспортному средству, разбив одно из стекол. Медик, на которого было совершено нападение, не пострадал и смог оперативно вызвать наряд полиции. Правоохранители прибыли на место и задержали агрессивную гражданку. В отношении нее уже возбуждено уголовное дело. Подобные действия не только создают угрозу для жизни и здоровья медицинских работников, но и могут помешать своевременному оказанию помощи другим пациентам.