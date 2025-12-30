Россиянке «светит» 15 лет за удар табуреткой мужа, напавшего на нее с ножом: СК ей не поверил

В Новороссийске разворачивается громкое уголовное дело, основанием для которого стал бытовой конфликт, закончившийся гибелью мужчины. Как передает ИА «Регнум», в ситуации не увидели признаков самообороны. Теперь женщине, совершившей роковой удар, грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою супругу с ножом. Женщина, защищаясь, нанесла ему удар табуреткой. Полученная черепно-мозговая травма оказалась смертельной: спустя шесть дней мужчина скончался в больнице. Уточняется, что все происходило на глазах дочери.

По данным информационного издания, СК не усмотрел в действиях женщины правомерной самообороны. Несмотря на показания дочери следствие квалифицировало произошедшее по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). За это преступление предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемой, Игорь Баранов, настаивает на том, что следственная квалификация ошибочна. По его мнению, ситуация является классическим случаем необходимой обороны, поскольку его подзащитная находилась в очевидной психотравмирующей ситуации, подвергаясь реальной опасности для жизни со стороны вооруженного супруга.

В настоящее время прокуратура рассматривает материалы дела, и существует вероятность, что оно будет возвращено на дополнительное расследование для более тщательной оценки обстоятельств нападения и соответствия действий обвиняемой критериям крайней необходимости.

