Медики спасли мужчину после падения в петербургском метро

В петербургском метрополитене, на станции красной линии, произошел инцидент, в результате которого рабочий получил серьезные травмы. Как сообщила «Фонтанка», падению предшествовала потасовка.

Около двух часов ночи 7 августа на станцию «Балтийская» прибыли сотрудники экстренных служб. Причиной вызова стал упавший мужчина. Пострадавшим оказался 68-летний рабочий, которого срочно доставили в больницу с диагностированными переломами черепа и ушибом головного мозга. Состояние пациента не позволило провести опрос, однако правоохранительные органы нашли свидетеля произошедшего.

Для выяснения обстоятельств в отделение полиции был доставлен 67-летний коллега пострадавшего. По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из них потерял равновесие и упал на платформу, сильно ударившись головой.

Пострадавший находится под наблюдением врачей в отделении реанимации, а его оппонент дает показания в полиции по факту мелкого хулиганства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пьяные сожители устроили драку с пенсионерками на предприятии.