Ночной дебош: пьяные сожители устроили драку с пенсионерками на предприятии

В Анжеро-Судженске 26-летняя сотрудница предприятия вместе со своим 30-летним сожителем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с двумя коллегами пенсионного возраста. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Пострадавшими оказались 60-летние женщины, получившие различные телесные повреждения. Конфликт возник спонтанно — по предварительным данным, молодая пара пришла на предприятие ночью и начала провоцировать ссору, которая быстро переросла в физическое насилие.

Сотрудникам Росгвардии удалось найти и задержать агрессоров. Нарушителей передали в отдел полиции для проведения следственных действий и принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что подростка спутали с другим и жестоко избили в скейт-парке.