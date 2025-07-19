Медики спасли пенсионера с травмой глаза в Павловском Посаде

В Павловском Посаде вечером 9 июля с пожилым местным жителем случилась беда. По информации Светланы Крицкой, возглавляющей подстанцию скорой помощи, мужчина, уже имевший проблемы со зрением, серьезно повредил свой единственный зрячий глаз и был быстро доставлен в больницу вызванной бригадой, передает портал REGIONS.

Как рассказали врачи, несчастный случай произошел, когда мужчина размораживал холодильник и случайно задел правым глазом угол дверцы. У пациента диагностировали разрыв глазного яблока, вызванный травмой. Положение усугублялось тем, что с детства у него был протез левого глаза, а правый страдал от глаукомы.

На вызов оперативно прибыла бригада, состоящая из фельдшера Анастасии Романовой и водителя Андрея Бескашнова. Медики немедленно оказали необходимую помощь: обезболили и наложили стерильную повязку. Затем они помогли пациенту дойти до машины, и скорая доставила его в глазное отделение больницы в Балашихе.

Стоит отметить, что фельдшер Романова работает на подстанции с декабря прошлого года, после окончания Московского медицинского колледжа в 2020 году. Ее коллега Бескашнов имеет семилетний опыт работы в службе скорой медицинской помощи.

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