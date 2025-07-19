Мужчина потерял стопы из-за несчастного случая с бензоинструментом

В Удмуртии врачи спасли мужчину, получившего тяжелые травмы ног из-за неосторожного обращения с бензопилой. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы №1.

Несчастный случай произошел из-за пренебрежения правилами безопасности при работе с бензоинструментом. В результате произошла травматическая ампутация обеих стоп, сопровождавшаяся повреждением кровеносных сосудов и множественными переломами костей голени. Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, с обильной кровопотерей.

Бригада хирургов провела неотложную операцию, направленную на восстановление целостности сосудов, стабилизацию переломов и восстановление поврежденных мягких тканей.

После шести часов интенсивной хирургической работы состояние пациента удалось стабилизировать. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением медицинского персонала и проходит курс восстановительной терапии.

Ранее сообщалось, что в Жуковской больнице успешно прооперировали мужчину, которому покрышка проломила стенку глазницы.