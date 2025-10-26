Медицинская тайна: в лесу Ленобласти нашли забытую коллекцию с мумифицированным плодом

В Кировском районе Ленинградской области произошел шокирующий инцидент. Местные жители обнаружили в лесополосе у садоводческого товарищества «Связист» стеклянный сосуд, внутри которого находились останки младенца, сообщил портал 78.ru.

По предварительным данным, колба с мумифицированным плодом, помещенным в формалин, пролежала в земле как минимум десять лет. Выдвигается версия, что находка могла быть частью медицинской коллекции или учебным пособием.

Это предположение основано на том, что в прошлом земельные участки в данном товариществе выделяли преимущественно работникам сферы здравоохранения.

В настоящее время сосуд с останками направили в морг для проведения всех необходимых экспертиз. Правоохранительные органы начали проверку по факту обнаружения и выясняют все обстоятельства произошедшего.

