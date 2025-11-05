Медработник получил пожизненный срок в Германии за убийство десятка пациентов
Фото: [Медиасток.рф]
Медбрат делал смертельные уколы пациентам в паллиативном отделении в больнице немецкого города Вюрзелен. За это медработнику дали пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщило агентство DPA.
Правоохранители ФРГ установили, что медик во время работы в больнице делал неизлечимым больным смертельные инъекции. Он работал в ночные смены и хотел обеспечить себе покой и тишину. Его арестовали только в июле 2024 года. Сначала его заподозрили в 11 покушениях на убийство. Потом добавились новые обвинения по его делу. В итоге установлено, что медработник стал виновником смерти 10 человек. Еще на 17 пациентов он совершил покушение. В итоге суд города Ахен вынес приговор о пожизненном лишении свободы для злоумышленника.
