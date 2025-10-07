Медработник рассказала о переживаниях бойцов после ампутаций на СВО

Российские военнослужащие, перенесшие ампутацию нижних конечностей в ходе специальной военной операции, часто испытывают переживания о невозможности вернуться к выполнению боевых задач. Об этом сообщила РИА Новости анестезиолог медицинской службы с позывным «Герда».

По словам медика, многие бойцы выражают желание продолжить службу даже после тяжелых ранений. Они беспокоятся о необходимости «довоевать» и завершить поставленные задачи, надеясь на возможность возвращения в строй.

Врач также отметила примеры благородного поведения тяжелораненых военнослужащих. Несмотря на собственное сложное состояние, они демонстрируют заботу о медицинском персонале. В частности, был описан случай, когда боец с травматической ампутацией стопы поделился с медиком шоколадом во время ожидания операции.

Специалист подчеркнула, что подобные проявления человеческих качеств в экстремальных условиях заслуживают особого уважения и характеризуют моральный облик российских военнослужащих.

