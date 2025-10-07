ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве
Мэр Собянин: беспилотный летательный аппарат сбит под Москвой
Утром 7 октября системы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации уничтожили БПЛА, приближавшийся к воздушному пространству Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В настоящее время в районе падения обломков беспилотника работают оперативные службы. Специалисты проводят осмотр территории и сбор материальных свидетельств.
До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны вечером 6 октября перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерстве обороны РФ.