Медведь атаковал жителя Курильска и нанес ему рваную рану

Чрезвычайное происшествие с нападением бурого медведя на человека зарегистрировано на курильском острове Итуруп. Инцидент, который мог привести к более трагичным последствиям, произошел 27 октября в окрестностях поселка Рыбоводов.

По информации, полученной редакцией, пострадавшим оказался сотрудник частной охранной организации, который в момент инцидента находился не при исполнении служебных обязанностей. Мужчина следовал пешком по дороге от рыбоводного предприятия в направлении местной достопримечательности — участка, известного среди жителей как «забойка».

Внезапно на пути появился хищник. Как сообщают источники, приблизительно в 50 метрах от шлагбаума мужчина услышал тревожный лай стаи диких собак и подозрительный шорох в зарослях бамбука. Следом из чащи на тропу стремительно выбежал медведь.

По предварительной оценке, встреча носила случайный характер, и животное, испугавшись не меньше человека, совершило рефлекторную атаку. Физический контакт был кратковременным, однако в его результате мужчина получил травму — вывих плечевого сустава, а также рваную рану на ноге от укуса хищника.

После нападения пострадавшего в срочном порядке доставили в районную больницу Курильска, где ему оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь. По последним данным, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники Курильского лесничества проводят мониторинг территории в районе происшествия с целью установления маршрутов перемещения хищного животного.

