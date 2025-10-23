Стая агрессивных волков терроризирует Елизовский район Камчатки

В Елизовском районе Камчатского края сложилась тревожная обстановка с хищниками. По данным властей, в окрестностях была зафиксирована стая из пяти взрослых волков, демонстрирующих явно агрессивное поведение. Хищники представляют серьезную угрозу для местных жителей.

Для обеспечения безопасности районная администрация санкционировала специальный отстрел опасной стаи на территории охотничьего угодья «Вилючинский». На ликвидацию хищников отведен срок до конца марта следующего года.

Охотникам, участвующим в операции, предоставлен широкий арсенал средств. Разрешено применение огнестрельного оружия, включая гладкоствольное и нарезное, а также использование охотничьих собак. Для повышения эффективности разрешено задействовать технику: тепловизоры, приборы ночного видения, наземный транспорт и даже летательные аппараты.

